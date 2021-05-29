Advertisements

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

السبت 29/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنقرة جوجو التركي الذي يلعب بين صفوفه السنغالي أليو بادجي معارًا من النادي الأهلي على تمديد تعاقده مع اللاعب نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني.

وحسب التعاقد المبرم بين الطرفين أنه سيتم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مليون يورو وهو ما لم يتم بسبب عدم قدرة الفريق على البقاء في الدوري التركي الممتاز.

لذلك تسعى لجنة التعاقدات في الأهلي إلى تسويق اللاعب من أجل الرحيل سواء كان ذلك بالبحث عن عرض على سبيل الاعارة أو الرحيل النهائي مقابل مليون يورو.

يأتي ذلك في ظل رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عودة اللاعب بسبب عدم قناعته بإمكانياته الهجومية التي لا تناسب طريقة اللعب التي ينتهجها مع القلعة الحمراء ..

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بادجي انقرة جوجو الدوري التركي الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»