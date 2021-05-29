عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنقرة جوجو التركي الذي يلعب بين صفوفه السنغالي أليو بادجي معارًا من النادي الأهلي على تمديد تعاقده مع اللاعب نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني.





وحسب التعاقد المبرم بين الطرفين أنه سيتم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مليون يورو وهو ما لم يتم بسبب عدم قدرة الفريق على البقاء في الدوري التركي الممتاز.





لذلك تسعى لجنة التعاقدات في الأهلي إلى تسويق اللاعب من أجل الرحيل سواء كان ذلك بالبحث عن عرض على سبيل الاعارة أو الرحيل النهائي مقابل مليون يورو.





يأتي ذلك في ظل رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عودة اللاعب بسبب عدم قناعته بإمكانياته الهجومية التي لا تناسب طريقة اللعب التي ينتهجها مع القلعة الحمراء ..



