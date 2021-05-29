مقتل 4 أشخاص في مواجهات محتجين مع الشرطة في كولومبيا

أعلنت السلطات في كولومبيا، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص في مواجهات محتجين مع الشرطة في مدينة كالي جنوب غربي البلاد، مع مرور شهر كامل على انطلاق الاحتجاجات.

وتشهد مدينة كالي، أعنف الاحتجاجات في البلاد، حيث قتل 3 أشخاص، بينما أفادت وسائل الإعلام المحلية بسقوط قتيل رابع.

واتسمت المظاهرات في أغلبية المناطق الكولومبية، بطابع سلمي بشكل عام، باستثناء عدة مناطق وقعت فيها مواجهات مع الشرطة، بما فيها بلدية مدريد على أطراف العاصمة بوغوتا.