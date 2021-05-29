محافظ الفيوم يبحث مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد سبل التعاون المشترك

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، آليات وسبل التعاون المشترك بالقطاعين التنموي والاستثماري على أرض المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أحمد الطباخ المستشار القانوني للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتورة هالة عادل عفت رئيس قسم التخطيط العمراني بالهيئة، والدكتور محمد فؤاد صادق بشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية بالهيئة، والدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستجدة بالهيئة، والدكتورة زينب فيصل بكلية الهندسة جامعة بنها إحدى متدربات البرنامج الرئاسي.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل والتعاون المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الفيوم، في المجالين التنموي والاستثماري بشتى القطاعات على أرض المحافظة، من خلال محاور عمل الهيئة التي تتمثل في التنمية الزراعية، والآبار الجوفية، واستخدامات الأراضي، والمتغيرات المكانية، والأحوزة العمرانية، والتقسيمات الإدارية، والثروة المحجرية والمعدنية، والدراسات البيئية، ودراسة البحيرات، والتدريب العلمي والعملي.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على الدور المهم للهيئة القومية للاستشعار عن بعد، في العمل بمجالات البحث العلمي والتدريب، مثمنًا دورها في إعداد الدراسات العلمية الجادة التي تخدم المجتمع من خلال الرؤية الواقعية، لافتًا إلى حرص المحافظة على التعاون البناء والمثمر مع الهيئة في إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، انطلاقًا من أهمية وجود شريك علمي لفك التشابكات، خلال العمل بين مختلف القطاعات من خلال الدراسة والرؤية العلمية المتكاملة.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية العمل من خلال الفريق الواحد بشكل جديد يتواءم مع توجه الدولة للتحول الرقمي والنظم المعلوماتية الحديثة، بما يعطى فرصة أكبر للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات التي تتمتع بها المحافظة، من رقعة زراعية ومقومات بيئية وطبيعية، وميزات نسبية، من خلال إعداد خريطة معلوماتية تفاعلية الكترونية، فضلًا عن التدريب المتخصص لفرق العمل، من خلال الهيئة القومية للاستشعار عن بعد للاستفادة من هؤلاء المتدربين في الفترة المستقبلية.





وأكد محافظ الفيوم على تجاوز الفجوة بين البحث العلمي والعمل الفعلي على أرض الواقع، بهدف البعد عن طريقة العمل من خلال الجزر المنعزلة، والعمل من خلال الخريطة المعلوماتية المتكاملة، بواسطة قاعدة البيانات القوية والرؤية التفاعلية المتحركة، لإنتاج قاعدة بيانات جغرافية واضحة، لوضع كافة الإمكانات في الصورة المرضية خلال استخدامها، ووضع كافة محاور العمل المشترك للانتقال بشكل سريع للأفكار الجادة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، من خلال بروتوكولات التعاون المشترك والعقود الجادة لتفعيل بنودها.





ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم اطلع ـ خلال الاجتماع ـ على الدراسة التى أعدتها هيئة الاستشعار عن بعد لتطوير وتطهير وتنمية بحيرة قارون، كون البحيرة مصدرًا للدخل للعديد من الأسر القاطنة بالقرى المتاخمة للبحيرة.





ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مؤكدًا استعداد الهيئة للعمل على أرض المحافظة بما يؤدي للاستثمار الأمثل والتنمية المأمولة بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل من خلال رؤية منهجية واضحة على أسس من البحث العلمي، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية.



