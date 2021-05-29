Advertisements

مدينة قوانغتشو بجنوب الصين تغلق حيا وتأمر السكان بالبقاء في منازلهم

السبت 29/مايو/2021 - 10:50 ص
الصين
الصين
وكالات
Advertisements

أغلقت السلطات في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، اليوم السبت، حيًا وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم لفحص فيروس كورونا بعد تصاعد الإصابات

 

وقالت السلطات الصحية الصينية، إن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بلغ 603 ملايين شخص، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت، 16 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 7 حالات قبل يوم.

 

وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، بلغ 91061 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصين اغلاق حي 16 إصابة جديدة

أخبار تهمك

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 18 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

10:31 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»