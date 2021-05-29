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مدينة قوانغتشو بجنوب الصين تغلق حيا وتأمر السكان بالبقاء في منازلهم
السبت 29/مايو/2021 - 10:50 ص
وكالات
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أغلقت السلطات في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، اليوم السبت، حيًا وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم لفحص فيروس كورونا بعد تصاعد الإصابات
وقالت السلطات الصحية الصينية، إن عدد من
تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بلغ 603 ملايين شخص، وفقًا لقناة
سكاي نيوز عربية.
وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت،
16 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 7 حالات قبل يوم.
وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19
في بر الصين الرئيسي، بلغ 91061 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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