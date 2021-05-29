وزير الاتصالات يشهد إعلان شراكة أربعة من كبرى شركات التكنولوجيا العاملة فى مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربعة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر وهم شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوى تكنولوجيز بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وصقلهم بالعلم والخبرات العملية اللازمة ليحظوا بمقتضاها على درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وتعقيبًا على التوقيع؛ أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بناء القدرات يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار العمل على خلق قاعدة عريضة من الكفاءات المتعمقة والمتدربة فى كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة هذه الصناعة؛ مشيرا إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتى تكريسا لهذه الجهود حيث تهدف الى إعداد نخبة متميزة من المتخصصين فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو غير مسبوق من خلال برنامج تعليمى متكامل على أربعة محاور حيث يتم خلاله التعاون مع كبرى الجامعات الدولية لصقل القدرات التقنية للشباب الملتحقين فى المبادرة، وكذلك تنمية المهارات الشخصية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة فى مجالات تنمية المهارات الإدارية، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لتنمية القدرات اللغوية ليتمكن الشباب من التواصل مع غيرهم من مختلف دول العالم؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى المبادرة فى إتاحة التدريب العملى الذى يتطلب إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأضاف طلعت أن هذا التعاون يؤكد على الشراكة بين كافة عناصر القطاع ومجتمع المعلومات فى مصر لإنجاح هذه المبادرة التى ستحقق منفعة مشتركة لكافة عناصر المنظومة؛ سواء على مستوى الشباب الذى يتلقى تدريًبا على أعلى مستوى، والقطاع الحكومى الذى يستفيد من مخرجات المبادرة والتى تتمثل فى خلق جيل جديد ومتميز ومتخصص فى مختلف علوم وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الشركات المحلية والناشئة والكبرى العاملة فى مصر من خلال توافر كوادر مدربة ومكتملة المهارات تلبى متطلبات سوق العمل المحلى وقادرة على المنافسة فى السوقين الإقليمى والعالمي.





وقال طارق هيبة مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» فى مصر:"تهدف شركة دِل تكنولوجيز إلى خلق تقنيات لدفع عجلة التقدم البشري، وهنا فى مصر، نحن ملتزمون بشكل وثيق بتحقيق رؤية الدولة نحو تنويع الاقتصاد عبر البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات والابتكار. ولهذا، نستكشف باستمرار المبادرات التى تساعدنا على تعزيز التغيير الإيجابي. نحن ندرك بالفعل أهمية بناء القوى العاملة المستقبلية وتزويد الطلاب والشباب بالمعرفة والمهارات التى يحتاجون إليها للمشاركة بنجاح فى الاقتصاد الرقمي. حيث تهدف مذكرة التفاهم التى نبرمها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعم مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ والتى تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير المهارات الأساسية فى المجالات الناشئة مثل علوم البيانات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي"؛ وأضاف أنه "جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة بُناة مصر الرقمية، سننظم أيضًا جلسات توعية وندوات عبر الإنترنت مع منح الطلاب الفرصة للمشاركة فى هاكاثونات التدريب والمختبرات التجريبية العملية. ومن خلال العمل مع الطلاب، يمكننا أيضًا تحديد التحديات وتقديم الحلول المعتمدة على التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة، بالإضافة إلى تشكيل قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المستقبل الرقمى لمصر."





وصرح محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر: "نفخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شريكاً داعما لمبادرة بُناة مصر الرقمية التى تعكس استراتيجية ڤودافون فى دعم التحول الرقمى فى قطاعات الدولة المختلفة " . وأضاف عبد الله :"إن دور فودافون مصر فى المبادرة يسهم بشكل مباشر فى بناء قدرات الشباب الجامعى المشارك فى المبادرة ليكونوا جاهزين لسوق العمل وللوظائف المستقبلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ونعمل دائما على خلق شراكات ونماذج تعاون مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية التى من شأنها تطوير ودعم منظومة التحول الرقمى فى مصر لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية.





وتقدم فودافون مصر فى هذه المبادرة برامج تدريبية عملية للمشاركين فى المبادرة من خلال خبراء من شركة فودافون مصر وأكاديمية فودافون للتعلم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى والعديد من مجالات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير حاضنات الأعمال الداعمة للشركات الناشئة وتقديم استشارات تقنية ورعاية وتمويل لمشروعات التخرج، والتواصل وتبادل المعرفة من خلال منصات فودافون المختلفة.





فيما تهدف الشراكة مع شركة كاسبرسكى إلى تزويد الشباب المصرى بمهارات الأمن الرقمى والتدريب الذى يحتاجونه ليصبحوا متخصصين فى هذا المجال الحيوى ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ فى ظل تزايد التهديدات الرقمية مع التطور التكنولوجى المستمر مما يلزم أن يعمل خبراء الأمن الرقمى على التصدى لها والتخفيف من حدّتها، وما يؤكد الحاجة إلى تدريب الطلبة رقميًا ليصبحوا خبراء فى أمن تكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات فى الجمهورية. وبموجب هذه الشراكة تقدّم الشركة مبادرات تعليمية متعددة لكل من الطلبة والأساتذة.







