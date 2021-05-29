"المالية": حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك ٤٠٠ من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.





أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»، موضحًا أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.





أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابى مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات الافتراضية، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، حيث تم عقد ٤٠ ندوة تعريفية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» شارك فيها نحو ٣٥٠٠ شخص، وتدريب ١٠٠٠ شركة على استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن: «١٥٤٦٠» والبريد الإلكترونى: [email protected] للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة.





دعا الشحات غتورى، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلى ضرورة إنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية «نافذة» www.nafeza.gov.eg والحصول على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم إصداره من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

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