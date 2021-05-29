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تعرف على مواعيد منتخب إسبانيا بدور المجموعات في يورو 2020

السبت 29/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية الشهر المقبل انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 11 يونيو المقبل وحتى 11 من شهر يوليو.

ويواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب السويد يوم 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما يواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب بولندا فى الجولة الثانية لدور المجموعات ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب سلوفاكيا.

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