أغنيه " المكسب بتاعنا" لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"





والأغنية شاركه فيها المطرب المغربي "ريداون"، وتعتبر التعاون الأول بينهما، وهي من كلمات وإخراج حامد الضاهر، انتاج محمد حمود، شريف حماد.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل" موسي" الذي عُرض بالسباق الرمضاني الماضي وهو من تأليف ناصر عبد الرحيم، إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، تارا عماد، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنه، عبير صبري، رياض الخولي، وكوكبة مميزة من النجوم.

حققت أغنية "المكسب بتاعنا" للفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً، حيث حققت الأغنية حوالي مليون مشاهدة، بعد مرور يومين على طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".