محلل سياسي يمني لـ"الفجر": الحوثيون يتجاهلون قرارات المجتمع الدولي.. وهذه أسباب عدوانهم على مأرب

علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر على أسباب اتجاه ميليشيا الحوثي الإيرانية لمحافظة مأرب اليمنية.









وقال الطاهر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن مليشيا الحوثي شنت حربًا كبيرة على محافظة مأرب، وسط مناشدة دولية للحوثيين بالوقف عن التحركات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار السياسي، لكن الحوثيين يتجاهلون كل تلك النداءات ورفضهم للنداءات الدولية لوقف الحرب، رغم آلاف القتلى في صفوفهم منذ بدء حملتهم على مأرب في فبراير الماضي.





وأشار بأنه يتضح من التحركات التي يجريها المجتمع الدولي، حاليًا وربط وقف الغزو الحوثي على مأرب بالعملية السياسية، متناسيًا أن الحوثي اقتحم صنعاء وانقلب على الدولة، وأن هناك قرارًا أمميا يلزم الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات التي قام بها منذ اجتياحه العاصمة صنعاء، سعيه إلى صناعة سلام هش في اليمن.









وأكد بأن المجتمع الدولي، يريد أن يعلن وقف إطلاق النار يتبع ذلك بقرار من مجلس الأمن يدعو طرفا الحكومة اليمنية والحوثيين لوقف الحرب، كما حصل في اتفاق ستوكهولم، من أجل بدء عملية سياسية شاملة، دون وجود أي ضمانات لأن تكون هناك عملية سياسية متكاملة، وعودة أبناء اليمن المشردين إلى بلادهم.







