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ضبط متهم بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة إتجاره فيفى المواد المخدرة

السبت 29/مايو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بغسـل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقًا مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 6 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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