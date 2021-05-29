الليلة..أبطال مسلسل"أحسن أب" في ضيافة برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

نجوم وأبطال مسلسل " أحسن أب"، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة "الحياة".



ويشارك في ذلك اللقاء علي ربيع، هاجر أحمد، خالد عليش، محمد الليثي، والطفل كريم حسين، و المخرج معتز التوني.





ومن المقرر أن يتحدثوا خلال اللقاء عن العديد من الكواليس الكوميدية والأسرار الخاصة بمسلسل "أحسن اب "، وعن التحديات التي واجهت فريق العمل أثناء التصوير بسبب فيروس كورونا، كما يتطرق اللقاء إلى أبرز المواقف الطريفة بين نجوم المسلسل وروح المحبة والتعاون بينهم.



وعلي جانب آخر يتحدث علي ربيع عن أبرز مشاريعه الفنية ، وعن مشروعه السينمائي الذي يجمعه مع الطفل كريم حسين.



كما يتحدث الفنان الشاب محمد الليثي عن شخصية "بولًا" بأحداث المسلسل والتي نالت استحسان الجماهير .







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