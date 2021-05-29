شاهد أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد زيارة قبر والدها

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لدنيا أثناء زيارتها لمقابر والدها وشاركها الزيارة كًلا من :" إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد على زيارة قبر الفنان الراحل سمير غانم بالمقابر في أول جمعة له





توفي الفنان الكبير سمير غانم الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض وإصابته بالفطر الأسود ، وشييعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي،وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.





والجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا منذ أسابيع ولا زالت حالتها مستقره حتي الآن.