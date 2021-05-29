Advertisements

شاهد أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد زيارة قبر والدها

السبت 29/مايو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لدنيا أثناء زيارتها لمقابر والدها وشاركها الزيارة كًلا من :" إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد على زيارة قبر الفنان الراحل سمير غانم بالمقابر في أول جمعة له


توفي الفنان الكبير سمير غانم الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض وإصابته بالفطر الأسود ، وشييعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي،وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.


والجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا منذ أسابيع ولا زالت حالتها مستقره حتي الآن.

أخبار تهمك

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ ساعتين

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ نصف ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

12:03 م

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»