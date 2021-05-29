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إخماد حريق بعقار بمنطقة الزيتون

السبت 29/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من ا خماد حريق بعقار بمنطقة الزيتون.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحريق شب بعقار مهجور وخالى من السكان، وتم إخمادة دون وقوع إصابات وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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