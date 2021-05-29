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حملات أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر في أسيوط

السبت 29/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت وزارة الداخلية حملات الأمنية بأسيوط، لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرى (النزلة المستجدة، الشامية، العونة) بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.. أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 15 قطعة سلاح نارى ) بحوزة 10 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات.

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