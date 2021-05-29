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بقيمة مليار جنيه.. تنفيذ محطة معالجة صرف صحي سمهود بقنا

السبت 29/مايو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن حازم عمر نائب محافظ قنا عن البدء في تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي سمهود ومشروع توسعات محطة معالجة أبو تشت بتكلفة مالية تقدر بحوالي مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي يستهدف تنفيذ ٥٦٧ مشروع بمختلف القطاعات الخدمية في ٥ مراكز بمحافظة قنا، جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ قنا على عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمركز أبوتشت شمال المحافظة.
أوضح نائب محافظ قنا، أن محطة معالجة صرف صحي سمهود تقع على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية ٣٠ ألف م٣ يوم وبتكلفة مالية ٥٠٠ مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة مع نهاية شهر يناير ٢٠٢٢، وأن توسعات محطة معالجة أبو تشت تقع أيضا على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية ٢٥ ألف م٣ يوم وبتكلفة مالية ٥٠٠ مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة خلال شهر ديسمبر المقبل لافتا إلى أن كلتا المحطتين تخدمان ٢٢ قرية من قرى مركز أبو تشت.
هذا وشدد "عمر" على مسئولي الشركة المنفذة لمحطات المعالجة بضرورة العمل بالتوازي في تنفيذ أعمال محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار لتحقيق أعلى معدلات السرعة في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله لخدمة أهالي قرى مركز أبو تشت في الوقت المحدد لها، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الصرف الصحي التي يجرى تنفيذها بقرى المركز تصل إلى ٢ مليار و٦٨٠ مليون جنيه.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق مشروع تطوير قرى الريف المصري كمرحلة جديدة من مبادرة حياة كريمة بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

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