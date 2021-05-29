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الرابطة الأوربية تكشف خطوة ضرورية بعد الحصول على لقاح كورونا بشهر (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إنه لابد من تأمين جرعات لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أولا.

وشدد "عودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا المتوفر لديهم أيا كان نوعه، لافتا إلى أنه يمكن أن يصاب شخص بفيروس كورونا عقب حصوله على اللقاح ولكن تكون الإصابة بدرجة بسيطة.

وأشار إلى أنه يجب إجراء فحص دم بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لمعرفة حجم الأجسام المضادة التي تكونت لدى الشخص، منوها بأن الدول الفقيرة على مستوى العالم تعاني من نقص اللقاحات.

ولفت إلى أن انتشار الفطر الأسود في الهند سببه حصول مرضى كورونا في الهند على كوتيزون بنسب مرتفعة مما أدى لضعف المناعة.

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