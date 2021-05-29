جهود الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومديرية أمن القليوبية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين –كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الماريجوانا –كمية من مخدر الحشيش)، وكذا ("سيارة، دراجة نارية، مركبة "توك توك" بدون لوحات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

