Advertisements

جهود الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

السبت 29/مايو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومديرية أمن القليوبية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين –كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الماريجوانا –كمية من مخدر الحشيش)، وكذا ("سيارة، دراجة نارية، مركبة "توك توك" بدون لوحات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ ساعتين

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بالإسماعيلية

إحالة مسجلين خطر للجنايات ضبط بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالسلام

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

بقيمة 2مليون و 600ألف جنيه.. ضبط كميات من المواد المخدرة فى حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية

مواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط عناصر إجرامية لاتجارهم في مخدر الآيس بسوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

12:03 م

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»