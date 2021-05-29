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كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة في فيتنام

السبت 29/مايو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لا تزال الاكتشافات الصادمة عن تحورات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية عن اكتشاف سلالة جديدة أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة في فيتنام.

١. تعتبر السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في فيتنام، مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

٢. وقال وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونج، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من كورونا في وقت واحد.

٣. من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من الفيروس أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

٤. وتعلن فيتنام عن السلالة المكتشفة حديثًا للعالم قريبًا، حسب وزارة الصحة الفيتنامية.

وسجلت فيتنام أكثر من 3 آلاف إصابة، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 5404 أشخاص و46 وفاة منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في يناير من العام الماضي.

وسجلت فيتنام رسميا 6356 إصابة بكورونا، بما في ذلك 1492 حالة وافدة و46 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأصدرت السلطات في مدينة هو تشي منه الفيتنامية قرارا بإغلاق المطاعم التي تقبل على تقديم الطلبات بداخلها وفرضت قيودًا على عدد من الأنشطة اعتبارًا من الجمعة وسط ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وكان من بين الخدمات التي تقرر إغلاقها أيضا اعتبارًا من الجمعة صالونات التجميل ومكتبات المواقع السياحية والأسواق الليلية والمتنزهات، مع تحديد إعداد التجمعات العامة بـ 10 أشخاص كحد أقصى.

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