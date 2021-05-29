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ننشر خطوات حجز لقاح كورونا مجانا 2021 من خلال رابط الموقع الرسمي

السبت 29/مايو/2021 - 11:54 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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خطوات حجز لقاح كورونا مجانا من خلال رابط الموقع الرسمي، التي أعلنت عنه وزارة الصحة والتي أتاحت للأشخاص الذكور والإناث ممن يزيد عمره عن الثمانية عشر عام حجز اللقاح، حيث أن آلية الحجز تتطلب من الشخص أولا التسجيل في موقع وزارة الصحة بإضافة المعلومات والبيانات المطلوبة لكي يتمكن من الحصول على الجرعة الأولي من اللقاح المضاد لهذا الوباء القاتل فيروس كورونا الذي مازال مستمر في البلاد منذ أكثر من عام، في هذا التقرير سنوضح إليكم خطوات حجز لقاح كورونا مجانا 2021 من خلال رابط الموقع الرسمي

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية مؤخرا عن توافر لقاح كورونا في جميع مدن ومراكز الجمهورية بعد أن قدمت الوزارة خطط موضحة كي تستطيع من حصر جميع المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، كما خصصت الوزارة بعض أرقام الهواتف التي يمكنك من خلال الاستعلام عن موعد اللقاح الاستفسارات الأخري الخاصة بهذا اللقاح وذلك عبر الاتصال بالرقم التالي (105) أو (15335) أو من خلال التواصل أيضا عبر برنامج وأتساب من الرقم التالي (01553105105).

رابط التسجيل للحصول على اللقاح
يجب في البداية القيام بفتح متصفح الإنترنت جوجل ثم البحث عن موقع وزارة الصحة والسكان وإتباع الخطوات التالية:

- فتح موقع وزارة الصحة والسكان.
- الضغط على تسجيل لقاح كورونا باللون الأخضر.
- تحديد الفئة من الخيارات الثلاثة (عاملين في القطاع الطبي، أصحاب أمراض مزمنة، فئات أخري).
- تسجيل البيانات الأساسية مثل اللغة اجعلها بالعربية.
- رفع صورة البطاقة الشخصية.
- الضغط على استكمال.
- قراءة الإقرارات بشكل جيد ثم الضغط على علامة صح في الثلاث اسطر.
- الضغط على استكمال.
- بعدها ستجد رسالة تم تسجيل الطلب الخاص بكم لحجز لقاح فيروس كورونا.
- ستجد هناك رقم يجب حفظ هذا الرقم للاستفسار عن حالة الطلب.


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