



لينك تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالبطاقة الشخصية استعلم من خلال موقع وزارة القوي العاملة وصرف 500 جنيه





منحة العمالة الغير منتظمة هي منحة تصرف من قبل الحكومة المصرية وذلك بتكليف من قبل وزارة القوي العامة، حيث يتام صرفها لفئات معينة من المصريين، وذلك نظراً إلى تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم وتأثر كثير من الأسر بسبب هذه الجانحة، حيث يعاني فئات كثيرة من عدم الحصول على وظائف ثابتة أو دخل ثابت، ولذلك تكفل لهم الدولة تلك المساعدة.





منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوي العامة أن الفئات المستحقة لهذه المنحة يحق لها أن يبدأ في التسجيل بخصوصها عند فتح باب التسجيل مره أخرى، وأيضا أعلنت الوزارة أن الباب مفتوح من أجل تحديث البيانات القديمة بخصوص المستفيدين، حيث يلزم تحديث جميع المواطنين البيانات للتأكد من أحقيتهم في الحصول على مبلغ المنحة.





حيث أن تحديث البيانات يبين الكثير من الفئات التي قد تكون حصلت على أعمال جديدة، مما يوجب إزالتهم من استحقاق المنحة ومنحها للأخرين المستحقين لها، ولذلك من الضروري التنويه على ذلك الأمر، ولقد تم اعتماد تلك الخطوة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع التعاون مع وزارة القوي العامة المصرية.





كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021

هناك بعض الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:





- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوي العاملة المصرية.





- اختيار منحة العمالة الغير منتظمة لتسجيل بها ضمن الخيارات الموجودة في الموقع.





- سيطلب الموقع إدخال بيانات بخصوص المتقدم من أرقام البطاقة القومية وأيضا اسم المتقدم كامل وغير ذلك من البيانات التي يحتاجها الموقع للتسجيل.





- بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات إلى يحتاج إليها الموقع الضغط بعد ذلك على كلمة إرسال بقصد إرسال الطلب من أجل فحصه بعد ذلك من قبل الوزارة.





- في حالة تم قبول الطلب سيتم التواصل مع المستحق من قبل وزارة القوي العامة من خلال الرقم الذي تم تسجيله سابقا من ضمن البيانات التي طلبها الموقع.



