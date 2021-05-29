عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

أتاحت وزارة التربية والتعليم إقرارا على الطلاب استيفاء محتواه وتسليمه للمدرسة يوم الأحد القادم وذلك فيما يخص اختيار اللغة التي يرغبها الطالب لأداء امتحان نهاية العام في مادة الجيولوجيا وذلك للعام الدراسي الحالي 2021/2020.





وكانت قد ردت الوزارة على الامتحان التجريبي للغة " الألمانية " كلغة ثانية يوم الاحد ٢٣ مايو ٢٠٢٠:





وقالت الوزارة: بعد التشاور مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقييم، فقد استقر الرأي على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويتفق مع مواصفات الامتحان بالنسبة للغات الأجنبية الثانية ( الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية ) وكذلك يتفق مع الإطار المرجعي الأوروبي بالنسبة للغات الثانية .



