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ضبط 3 كيلو مخدرات بحوزة 3 تجار مخدرات بالقليوبية
السبت 29/مايو/2021 - 12:04 م
محمد ضوه
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شهدت مدينة الخانكة مطاردة مثيرة، بين 3 تجار مخدرات وأجهزة الأمن، أثناء قيام المتهمين بترويج كميات من المخدرات على عملائهم، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 3 كيلو مخدرات، وضبط سيارة وتوك توك ودراجة نارية، وتولت النيابة التحقيق.
ووردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية الأمن، تفيد قيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في شبين القناطر بالتردد على منطقة الخانكة لترويج المخدرات.
جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتبين أن المتهمين يستخدمون سيارة وتوك توك ودراجة نارية لترويج المخدرات ويتخذون من مدينة الخانكة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، من القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المخدرات بلغت أوزانها 3 كيلو عبارة عن "هيروين، وشابو ماريجوانا، وحشيش"، كما جرى ضبط بحوزة المتهمين سيارة ودراجة نارية ومركبة توك توك، وبدون لوحات، ومبلغ مالي وميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق.
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