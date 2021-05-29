ضبط 3 كيلو مخدرات بحوزة 3 تجار مخدرات بالقليوبية

شهدت مدينة الخانكة مطاردة مثيرة، بين 3 تجار مخدرات وأجهزة الأمن، أثناء قيام المتهمين بترويج كميات من المخدرات على عملائهم، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 3 كيلو مخدرات، وضبط سيارة وتوك توك ودراجة نارية، وتولت النيابة التحقيق.





ووردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية الأمن، تفيد قيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في شبين القناطر بالتردد على منطقة الخانكة لترويج المخدرات.





جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتبين أن المتهمين يستخدمون سيارة وتوك توك ودراجة نارية لترويج المخدرات ويتخذون من مدينة الخانكة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.



