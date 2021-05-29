



بالتقسيط على20 سنة.. تعرف على شروط حجز شقق الأوقاف 2021 للجمهور من جميع المحافظات





تعلن هيئة الأوقاف المصرية عن طرح وحدات سكنية تخضع لنظام التمويل العقاري تعرف على شروط حجز شقق الأوقاف 2021 التي تقدم تسهيلات كبيره في السداد تصل إلى 20 سنة، حيث أكد مسؤول الأوقاف المصرية أن هذه الشقق مطروحة للجمهور العام من جميع محافظات الجمهورية وليس للعاملين في وزارة الأوقاف فقط، وأشارات الأوقاف أن الشقق المعروضة يبدأ الحجز بها اعتبارا من أول شهر يونيو 20 21 وحتى أخزه، وأن الوحدات السكنية موجودة بمدينه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينه السادات في محافظة المنوفية.





شروط حجز شقق الأوقاف 2021

تقدم هيئة الأوقاف أنه يوجد تيسيرات كبيرة بنظام الدفع طبقا لنظام التمويل العقاري وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط الأتية، كما يمكنك متابعة ومعرفة شروط مبادرة التمويل العقاري بقرض طويل الأجل.





شروط حجز الشقق

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنه حتى تاريخ نهاية الإعلان.





- لا يمتلك المتقدم وحدة سكنية حتى ولو كان ذلك عن طريق الميراث.





- أن يكون طالب الوحدة من محدودي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله الشهري عن 3500 جنيه للأعزب أي بما يعادل 42000 جنيه سنويا، أو 4750 جنيه شهريا للأسرة أي بما يعادل 57000 جنية سنوياً.





- لا يجوز شراء الوحدة نقداً ويتم السداد وفق نظام التمويل العقاري.





- لا يحق للتقدم حجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد سواء للفرد أو للأسرة.





- يقر المتقدم بأنه لم يتم تخصيص له وحدة سكنية في المدن الجديدة من قبل.





- لا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من القروض التعاونية أو دعم المشروع القومي للإسكان.





الأوراق والمستندات المطلوبة

- ملئ استمارة لحجز الوحدة السكنية بخط واضح.





- شراء كراسة الشروط من مقر هيئة الأوقاف مبلغ 300 جنيهاً.





- صوره بطاقة الرقم القومي لطالب الوحدة السكنية وأن تكون سارية.





- تقديم شهادة بقيمة الدخل الشهري أو السنوي سواء للأعزب أو المتزوج وكذلك الزوجة إذا كانت تعمل، وتكون الأوراق مختومة من جهة العمل بتاريخ حديث.





- أيصال كهرباء أو غاز أو مياة حديث لمحل السكن الحالي.





وزارة الأوقاف تهدف إلى مُعاونة كل من يرغب في تمليك وحدة سكنية من المواطنين، وقدمت هذه المبادرة من أجل تحقيق أهداف كانت مُستحيلة على كثير من المواطنين ممن يرغب امتلاك وحدات سكنية سواء لهم أو لأبناءهم الذين اصبحوا في سن الزواج.



