Advertisements

بالتقسيط على20 سنة.. تعرف على شروط حجز شقق الأوقاف 2021 للجمهور من جميع المحافظات

السبت 29/مايو/2021 - 12:05 م
شقق الاوقاف 2021
شقق الاوقاف 2021
Advertisements

بالتقسيط على20 سنة.. تعرف على شروط حجز شقق الأوقاف 2021 للجمهور من جميع المحافظات

تعلن هيئة الأوقاف المصرية عن طرح وحدات سكنية تخضع لنظام التمويل العقاري تعرف على شروط حجز شقق الأوقاف 2021 التي تقدم تسهيلات كبيره في السداد تصل إلى 20 سنة، حيث أكد مسؤول الأوقاف المصرية أن هذه الشقق مطروحة للجمهور العام من جميع محافظات الجمهورية وليس للعاملين في وزارة الأوقاف فقط، وأشارات الأوقاف أن الشقق المعروضة يبدأ الحجز بها اعتبارا من أول شهر يونيو 20 21 وحتى أخزه، وأن الوحدات السكنية موجودة بمدينه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينه السادات في محافظة المنوفية.

شروط حجز شقق الأوقاف 2021
تقدم هيئة الأوقاف أنه يوجد تيسيرات كبيرة بنظام الدفع طبقا لنظام التمويل العقاري وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط الأتية، كما يمكنك متابعة ومعرفة شروط مبادرة التمويل العقاري بقرض طويل الأجل.

شروط حجز الشقق
- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنه حتى تاريخ نهاية الإعلان.

- لا يمتلك المتقدم وحدة سكنية حتى ولو كان ذلك عن طريق الميراث.

- أن يكون طالب الوحدة من محدودي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله الشهري عن 3500 جنيه للأعزب أي بما يعادل 42000 جنيه سنويا، أو 4750 جنيه شهريا للأسرة أي بما يعادل 57000 جنية سنوياً.

- لا يجوز شراء الوحدة نقداً ويتم السداد وفق نظام التمويل العقاري.

- لا يحق للتقدم حجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد سواء للفرد أو للأسرة.

- يقر المتقدم بأنه لم يتم تخصيص له وحدة سكنية في المدن الجديدة من قبل.

- لا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من القروض التعاونية أو دعم المشروع القومي للإسكان.

الأوراق والمستندات المطلوبة
- ملئ استمارة لحجز الوحدة السكنية بخط واضح.

- شراء كراسة الشروط من مقر هيئة الأوقاف مبلغ 300 جنيهاً.

- صوره بطاقة الرقم القومي لطالب الوحدة السكنية وأن تكون سارية.

- تقديم شهادة بقيمة الدخل الشهري أو السنوي سواء للأعزب أو المتزوج وكذلك الزوجة إذا كانت تعمل، وتكون الأوراق مختومة من جهة العمل بتاريخ حديث.

- أيصال كهرباء أو غاز أو مياة حديث لمحل السكن الحالي.

وزارة الأوقاف تهدف إلى مُعاونة كل من يرغب في تمليك وحدة سكنية من المواطنين، وقدمت هذه المبادرة من أجل تحقيق أهداف كانت مُستحيلة على كثير من المواطنين ممن يرغب امتلاك وحدات سكنية سواء لهم أو لأبناءهم الذين اصبحوا في سن الزواج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقق الاوقاف 2021 حجز شقق الاوقاف 2021

أخبار تهمك

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ ساعتين

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 22 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ نصف ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد سحب كراسات شروط الإعلان العاشر وتوقيت الحجز

استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وموعد سداد أول قسط

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر صندوق التمويل العقاري

شقق الأوقاف | وزارة الأوقاف تطرح وحدات إسكان اجتماعي بأسعار مخفضة (اعرف التفاصيل الكاملة)

شقق الإعلان الـ 11 | موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 | عبر رابط صندوق التمويل العقاري

ننشر أسعار وحدات مشروع"سكن مصر" للاسكان المتوسط بمدن أكتوبر الجديدة و المنيا الجديدة وغرب قنا والقاهرة الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

12:03 م

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»