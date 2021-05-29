أبرزهم أحمد موسي.. تعرف على الحضور فى مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية



تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقد مؤتمر صحفي اليوم الموافق السبت ، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.



وحرص نجوم الإعلام على حضور المؤتمر الصحفي، الذى اقيمته المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم السبت، وكان من أبرز الحاضرين لميس الحديدي، أحمد موسي، آية عبد الرحمن، شيرين حمدي.









وكانت قد نفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.





جدير بالذكر أن الإعلامي عمرو أديب قد قال "عندي معلومة أن هناك شخصية مصرية اقتصادية وهو الأستاذ حسن عبدالله وسيكون قائم على هذا الكيان"، لافتا إلى أن حسن عبدالله مدير جيد يستطيع إعداد هذا الكيان الضخم أن يدخل البورصة المصرية، ولا مجال للاحتكار الفترة المقبلة.