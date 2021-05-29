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قبل وبعد.. 8 نصائح هامة بشأن تلقي لقاح كورونا

السبت 29/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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هناك عدد من الإجراءات يجب أن تعتمد عليها قبل وبعد تلقي لقاح كورونا، وذلك حتى لا تتعرض لمضاعفات صحية تؤثر بالسلب على طبيعة حياتك أو وظائف جسمك.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها قبل وبعد تلقي لقاح كورونا:

- يجب أن تكون على علم أن هناك آثار جانبية مرتبطة بأنواع مختلفة من التطعيمات، غالبًا ما تكون خفيفة، وتختفي بسهولة من تلقاء نفسها. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، هناك عدد قليل من الآثار الجانبية المعروفة للقاح COVID-19 التي يجب أن يكون الشخص على علم بها مثل: التورم، الألم في الذراع مكان الحقنة، الحمى، القشعريرة، التعب وصداع الرأس.

- يجب الإفصاح عن حالتك الصحية بكل شفافية للمتخصصين الذين يساهمون في منحك لقاح كورونا لأن تقديم المواطن معلومات حقيقية وبشفافية عن حالته الصحية تساعد الطبيب في مراكز التلقيح على تحديد إمكانية تواجد أسباب تمنع المواطن من حصوله على اللقاح أو تأجيله لفترة زمنية لتجنب حدوث مضاعفات عند تلقي اللقاح.

- المتعافين من كورونا ينتظرون من شهر إلي شهر ونصف بعد التعافي، ويجب على الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid  تطعيمهم بلقاح  Covid  بعد أربعة إلى ستة أسابيع من التعافي من الأعراض، أظهرت البيانات أنهم قد يحتاجون إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح، حيث أنهم قد حققوا معدلات من الأجسام المضادة القوية المحايدة واستجابات الخلايا التائية القوية فيها حتى بعد جرعة واحدة من اللقاح.

- وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض يجب الانتظار لفترة 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد تلقيك لقاح كورونا، للحصول على لقاح آخر، بما بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.

- بعد تلقي اللقاح يجب تناول الأطعمة المعززة للمناعة للمساعدة في الشفاء العاجل، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وذات خصائص مضادة للالتهابات.


- إذا كان هناك ألم مستمر، يمكنك تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين ما لم يناقض طبيبك.

- ينتظر كل شخص يتلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا بمدة 15 دقيقة في سيارته قبل القيادة، فإذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، فستتم مطالبتك بالانتظار لمدة 30 دقيقة في سيارتك، للتأكد من أنك بأمان أثناء القيادة.

- يجب الاستمرار بارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي المناسب بعد تناول اللقاح.

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لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر

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