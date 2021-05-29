بعد أزمة الرفات.. نقل جماجم الحر ومسطرد بسيارات نقل الموتى

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، نقل الرفات والجماجم التي عثر عليها ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وبجوار المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق شبرا، بسيارات نقل الموتى، تكريما لهم، وعدم استخدام السيارات النقل أو سيارات الحي خلال دفنها مرة أخرى بمقابر الصدقة بشبرا، طبقا لقرار النيابة العامة حيث جرى إعادة تكفينها ودفنها من جديد.





وكان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم.





وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى "حازم.ر.ف"، وطفليه "حسام" 10 أعوام، و"سما" 12 عامًا، مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك يلتف حول رقبة كل منهم، والزوجة لم تكن موجودة بالمنزل حينها، وجرى ضبطها.



