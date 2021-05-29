Advertisements
أول تعليق من السيدة التي التقت بالرئيس بعد نقلها للمستشفى
السبت 29/مايو/2021 - 12:16 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت منى محمدي، السيدة التي التقى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بشوارع القاهرة أمس، عن سعادتها لنقلها لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة، قائلة: "مكنتش متوقعة".
وأشارت "منى محمدي"، خلال لقاء خاص من مستشفى معهد ناصر المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنها تعاني من ألم شديد في عينها وقدمها، موجهة التحية للرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يباركلك ويراضيك، ويجعلك ريسنا العمر كله، ويطول عمرك للشعب كله".
ومن ناحيته قال مدير مستشفى معهد ناصر، إن وزيرة الصحة وجهت بنقل السيدة منى محمدي للمستشفى، وتوفير كامل الرعاية الصحية لها، لافتا إلى أنه كان هناك فريق كامل من الأطباء في انتظار السيدة منى محمدي، وجاري تقييم الحالة لإجراء الفحوصات المطلوبة.
Advertisements