أول تعليق من السيدة التي التقت بالرئيس بعد نقلها للمستشفى

أعربت منى محمدي، السيدة التي التقى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بشوارع القاهرة أمس، عن سعادتها لنقلها لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة، قائلة: "مكنتش متوقعة".





وأشارت "منى محمدي"، خلال لقاء خاص من مستشفى معهد ناصر المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنها تعاني من ألم شديد في عينها وقدمها، موجهة التحية للرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يباركلك ويراضيك، ويجعلك ريسنا العمر كله، ويطول عمرك للشعب كله".



