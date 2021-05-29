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وفاه الفنان اللبناني حسام الصباح

السبت 29/مايو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان اللبناني حسام الصباح، وذلك بعد إصابته بمضاعفات نتيجة حادث سير قد تعرض له منذ عدة أيام. 

وكان الفنان اللبناني حسام الصباح قد تعرض منذ عدة أيام لحادث سير أثناء توجهه إلى منزله في مدينة النبطية، حيث انقلبت به السياره على الاوتوستراد وتم نقله إلى مستشفي الراعي بصيدا، وتم احتجازه دخل العناية المركزة، وظل بها حتى توفي هناك.

وكان حسام الصباح قد بدأ حياته الفنية من خلال أول عمل مسرحي من خلال اتحاد الشباب الديمقراطي، حيث كان من إخراجه، وقدم بعدها مسرحية بعنوان " الفجر "
شارك في العديد من الأعمال المسرحيّة والسينمائيّة والتلفزيونيّة، كما قام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية. 

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