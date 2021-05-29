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القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة

السبت 29/مايو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص عدد كبير من الفنانين على حضور المؤتمر الذي تعقده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وذلك للإعلان خلاله عما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.


وكان من بين هؤلاء الحاضرين هاني رمزي، لبلبة، خالد الصاوي،
أمير كرارة، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والمخرج بيتر ميمي، ومدحت العدل، وجمال العدل، والكاتب بشير الديك.

كما حضر أيضًا من الإعلاميين لميس الحديدي، ريهام السهلي، عمرو الليثي، محمد شردي، أحمد فايق، آية عبد الرحمن، شريف مدكور، نانسي نور، دينا عبد الكريم، حسام حداد، خلود زهران، شادي شاش.

وحضر أيضًا كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحضر أيضًا من مسؤولي القنوات ألبرت شفيق، عمرو الخياط، خالد مرسي، حازم شفيق، محمد حلمي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب منهم خالد صلاح، وخالد ميري، وائل لطفي، ومحمد الباز.


والجدير بالذكر أن الإعلامي عمرو أديب قد قال أمس في برنامجه أنه لديه معلومة، وهي أن هناك شخصية مصرية اقتصادية وهو الأستاذ حسن عبدالله وسيكون قائم على هذا الكيان، مشيراً إلى أن حسن عبدالله مدير جيد يستطيع إعداد هذا الكيان الضخم أن يدخل البورصة المصرية، ولا مجال للاحتكار الفترة المقبلة.
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة
القائمة الكاملة للحاضرين في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة لإعلان خطتها الجديدة

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