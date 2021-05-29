السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

وقالت الداخلية السعودية، عبر حسابها على موقع تويتر: "بناءا على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول

وقد أصدرت المملكة أمرًا في 2 فبراير 2021 علقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأشارت الداخلية السعودية، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم الأحد 30 مايو 2021.