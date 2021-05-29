"لا تتعرضوا للشمس".. 4 تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة



"لا تتعرضوا للشمس".. شعار رفعته هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية في تقديمها نصائح المصريين بشأن حالة الطقس التي تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.



حراراة وفرص الأمطار خفيفة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 30 مايو، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأحد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة، وكذلك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.





موجة حارة لمدة يومين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الاثنين 31 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال يومى الاثنين والثلاثاء يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.



رياح مثيرة للأتربة

كما يشهد يوم الاثنين المقبل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



لا تتعرضوا للشمس

كما حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض للشمس، مؤكدا أن سطوع أشعة الشمس خلال النهار، تتسبب في الإحساس بالطقس الحار، لكن في فترة الليل نستشعر نشاط خفيف للرياح والذي يتسبب في طقس لطيف ليلا.







