تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. انطلاق المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية











انطلق قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير سمير غانم، تلى ذلك عرض فيلم مدته 20 دقيقة يستعرض التطوير الذي شهدته الشركة المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.



يشهد المؤتمر الإعلان عن استراتيجية التطوير المستمر بالمجموعة، واستعراض قائمة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطن المصري من خلال كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية وشركات صناعة المحتوى التابعة للمتحدة.



يشهد المؤتمر كذلك الإعلان عن أبرز التحديات التي تجاوزتها الشركة، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الإعلام المصري والحفاظ على الهوية، ومواجهة السلبيات التي شهدتها المنظومة الإعلامية فيما سبق، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.



كما يستعرض أسلوب إدارة إنتاج المحتوى بالقنوات التابعة للشركة، والأهداف المرجوة من البرامج التلفزيونية بمختلف أنواعها، وكذلك المحطات الإذاعي، فضلا عن تناوله لاستراتيجية إدارة المحتوى الدرامي والتخطيط لفتح أبواب صناعة الدراما أمام شركاء الإنتاج، وتوسيع قاعدة المشاركين في العملية الإنتاجية، واستمرار عملية ضبط الأجور والتكاليف الإنتاجية بما يحقق عدالة التوزيع داخل السوق الدرامي، واستقطاب المبدعين والمتميزين للارتقاء المستمر بالدراما المصرية، واستعراض التطور الذي حققته منصة WATCHiT على مدار ثلاث سنوات وكيف حققت قفزات هائلة في فترة زمنية محدودة.



يشهد المؤتمر الإعلان عن سلسلة من الجوائز التي تحمل أسماء كبار المبدعين، بهدف إنعاش السوق الدرامي على كافة المستويات، والتأكيد على أن الجودة الفنية هي الأساس، مع الإعلان عن بدء شراكات مع النقابات الفنية. كذلك الإعلان عن إطلاق قناة إخبارية إقليمية وذلك ضمن سلسلة من المشروعات المستقبلية، وكيف تجاوزت المتحدة تحدي الخسائر عام 2017 وصولا لتحقيق أرباح عن موسم رمضان 2021.



أيضا خلال المؤتمر سيتم الكشف عن دور المتحدة في تحقيق مبادرات على المستوى الإجتماعي، خصوصا جهودها منذ بدء جائحة كورونا، وتفاصيل إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في صناعة الإعلام. كما تستعرض المتحدة كذلك ملف حوكمة شركاتها وتطوير أنظمة الإدارة الحديثة، وخطة جذب المزيد من الإستثمارات للمجموعة من خلال طرح أسهمها في البورصة في المصرية. وكذلك الكشف عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.