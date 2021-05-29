Advertisements

وزيرة الثقافة تطلع على استراتيجية عمل القومي للترجمة وتستعرض مشروعات التطوير

السبت 29/مايو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


اطلعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على استراتيجية عمل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي وما تم تنفيذه من اعمال خلال الفترة من اكتوبر 2020 حتى الان حيث تم تحقيق طفرة في مجال التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول بمراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لعدد 1700 كتاباً وتحديثها ، كما تم تجديد حقوق ملكية 39 كتابا والتفاوض مع ناشرين 11 كتابا جديد، وتم تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق للمشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة الى جانب وضع استراتيجية لتسويق فائض الإصدارات .
 
وفي إطار الترجمات العكسية توسع المركز في التحويل الى اللغات الافريقية وترجمات الطفل والتدريب والمسابقات والجوائز المتخصصة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وضمن دعم شباب المترجمين تم إطلاق مسابقة المترجم لطلاب الجامعات المصرية وتقدم لها 104 متسابق من 22 جامعة حكومية مصرية تم اختيار 64 فريقا منهم طبقا للشروط المعلنة ، وقد وصل عدد مقترحات لغات الترجمة بها إلى 18 لغة أجنبية، وأسفرت المسابقة عن اختيار4 أعمال يقوم المركز بطباعتها ونشرها ضمن إصداراته بعد الحصول على حقوق ملكيتها إلى جانب إطلاق مسابقة ثروت عكاشة للترجمة في فبراير الماضي بالاضافة الى تنظيم ورشتين في اللغتين الألمانية واليونانية في إطار صقل مهارات شباب المترجمين.

كما تمت المشاركة في فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب والدورة 30 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب وغيرها من المعارض المحلية فى القاهرة والمحافظات .

أخبار تهمك

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من كوناتي بعد الانضمام إلى ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ ساعتين

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قبل وبعد.. 8 نصائح هامة بشأن تلقي لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

01:23 م

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

09:55 ص

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

12:03 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»