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برلماني: مصر استعادت مكانتها الإفريقية بجدارة بجهود السيسي

السبت 29/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام المصري بإفريقيا تزايد بشكل ملحوظ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، في ظل إدراك أهمية أفريقيا لمصر، وجهود تعزيز التعاون مع القارة السمراء، والاستراتيجية المصرية الكاملة التي وُضعت تجاه الدول الأفريقية، خاصة وأن القارة تمثل بالنسبة لمصر عمق للأمن القومي.
 
وتابع محسب: "القيادة السياسية تولي القارة السمراء اهتماما كبيرا، وذلك من خلال الزيارات والجولات الخارجية، ولعل آخرها الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، والقمة التي شهدت التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهذا يؤكد أن هناك تحركات على مستوى القارة طوال الوقت لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية جميعها".
 
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية شهدت عام 2019 تحركات مكثفة للدفاع عن المصالح الإفريقية، على نحو يؤدي إلى إشراك المجتمع الدولي في حل الملفات والقضايا الشائكة التي تعيق تحقيق جهود التنمية المستدامة أفريقيًا، حيث تسعى الدولة المصرية لتطوير علاقاتها للتغلب على هذه التحديات في مختلف المجالات خاصة على الصعيد السياسي.
 
واستكمل عضو البرلمان: "وعلى الصعيد الاقتصادي، يعد السوق الإفريقي من أكبر الأسواق العالمية، وبهذا التحرك المصري وتعزيز التعاون مع دول القارة نفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية لدعم المنتج المحلي، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وازدهار القطاع، مما يستوجب ضرورة إعداد دراسة جيدة للسوق الإفريقي لتحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول".
 
وتابع: "وعلى الصعيد الاجتماعي، تربط دول القارة الأفريقية جميعها روابط تاريخية وجذرية ووحدة وطنية بين شعوب القارة، وعمق إفريقيا لا يمكن لأحد أن ينكره على مر التاريخ وبهذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تدعم وتعزز من التواجد المصري الإفريقي".

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