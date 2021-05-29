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عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

السبت 29/مايو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف التشخيص المبدئي الذي خضع له محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للانكل، بعد إصابته أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

ومن المنتظر أن يخضع قفشة للأشعة فور الوصول إلى القاهرة اليوم، للوقوف بشكل كامل على مدى الإصابة وموعد المشاركة في التدريبات الجماعية.

واقترب قفشة من الغياب عن فريقه أمام إنبي في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، بسبب الإصابة فضلًا عن الإجهاد الذي يعانيه بالفترة الأخيرة.

وكان قفشة شارك مع فريقه في تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج بالسوبر الإفريقي.

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