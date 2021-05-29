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بعثة الأهلي تغادر مطار الدوحة فى طريقها للعودة إلى مصر

السبت 29/مايو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار الدوحة منذ قليل فى طريقها للعودة إلى مصر بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.

وغادرت بعثة الأهلي الدوحة على متن طائرة خاصة، في الثانية ظهر اليوم بتوقيت قطر «الواحدة بتوقيت القاهرة».

وحقق الأهلي لقب السوبر السابع في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ومنح الجهاز الفني راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي في بطولة كأس مصر.

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