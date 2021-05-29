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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

السبت 29/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة في المسابقة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٤ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 54 نقطة
2- الأهلي 41 نقطة
3-المصري 39 نقطة
4- سموحة 35 نقطة
5- بيراميدز 34 نقطة
6- مصر المقاصة 33 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة
8- الاتحاد 31 نقطة
9- غزل المحلة 31 نقطة
10- طلائع الجيش 30 نقطة
11- الجونة 30 نقطة
12- الاسماعيلي 29 نقطة
13- إنبي 29 نقطة
14- المقاولون 27 نقطة
15- أسوان 24 نقطة
16- البنك الأهلي 18 نقطة
17- وادي دجلة 17 نقطة
18- الإنتاج الحربي 13 نقطة

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