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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر

السبت 29/مايو/2021 - 01:26 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، إحباط هجوم وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل المليشيا الحوثية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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