خبير أسري: مشروع تنظيم الأسرة أكبر استثمار للدولة (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للأسرة سابقا، إن الإعلام يجب أن يستمر في لعب دوره التوعوي بخطورة الزيادة السكانية وعلاج الأفكار المغلوطة التي تؤدي إليها مثل "الخلفة عزوة"، مشيرًا إلى أن طفلين حصلا على قسطا وفيرا من الصحة والتعليم والخدمات كافة أفضل لبلدهما ودينهما وعائلتهما من 7 أبناء لم يتعلموا بشكل جيد.





وأضاف "حسن" في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن التربية اختلفت عن ذي قبل، لافتًا إلى أنها أصبحت مسؤولية أكثر صعوبة، لأن المغريات زادت في العصر الحالي.





وتابع مقرر المجلس القومي للأسرة سابقا: "أن التربية أصبحت أصعب بكتير، وبالتالي إحنا في حرب وعي ولازم نغير المفاهيم المرتبطة بالزيادة السكانية"، مشددًا على أن الزيادة السكانية غير المنضبطة أكبر مشكلة تواجه مصر حاليا.





وأردف الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للأسرة سابقا، أن يجب تنظيم الأسرة من أجل تقليل المواليد والتحكم في الزيادة السكانية، ومن ثم فإن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري يمكن أن يحقق الربح للدولة المصرية، لأن مصر تزيد بمعدل تعداد السكان لدول كاملة.



