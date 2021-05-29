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تعرف على مواعيد منتخب بلجيكا بدور المجموعات في يورو 2020

السبت 29/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر العالم أجمع موعد انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي تم تأجيلها العام الماضي.

وبعد تفشي وباء فيروس كورونا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إقامتها في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، بدلاً من إقامتها في الفترة مابين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020.

واسفرت نتائج قرعة (يورو2020) عن وقوع منتخب بلجيكا في المجموعة الثانيه بجانب منتخبات فنلندا و روسيا و الدانمارك.

وجائت مواعيد منتخبات المنتخب البلجيكي بدور المجموعات على النحو التالي:

بلجيكا - روسيا1212 يونيو 2021
21:00 مصر، 22:00 السعودية - استاد سان بطرسبرج
الدنمارك - بلجيكا 17 يونيو 2021
18:00 مصر، 19:00 السعودية - استاد باركين، كوبنهاجن
فنلندا - بلجيكا 21 يونيو 2021
21:00 مصر، 22:00 السعودية - استاد سان بطرسبرج

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