عرض فيلم تسجيلي عن انجازات تامر مرسي داخل المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية









عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلماً تسجيلياً عن أهم مميزاتها، وعما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.





وحرص نجوم الفن على حضور المؤتمر الصحفي، الذى اقيمته المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم السبت، وكان من أبرز الحضور "هاني رمزي، لبلبة، أمير كرارة".

















وكانت قد نفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.







