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برلماني يحذر الحكومة من سقوط السيستم في امتحانات الثانوية العامة

السبت 29/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قدم النائب عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة وضع الضمانات التي تكفل القضاء على جميع المشكلات التي تحدث في امتحانات الثانوية العامة خاصة سقوط السيستم في الامتحانات طالما لدى الحكومة الإصرار على أن تتم هذه الامتحانات إلكترونيًا عبر التابلت.

وحذر عضو مجلس النواب، الحكومة من سقوط سيستم امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق في شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن حدوث أي مشكلات خلال امتحانات الثانوية العامة المقبلة سيؤدي إلى إخلال مبدأ تكافؤ الفرص بين طالبات وطلاب الثانوية العامة.

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