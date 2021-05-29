برلماني يحذر الحكومة من سقوط السيستم في امتحانات الثانوية العامة

قدم النائب عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة وضع الضمانات التي تكفل القضاء على جميع المشكلات التي تحدث في امتحانات الثانوية العامة خاصة سقوط السيستم في الامتحانات طالما لدى الحكومة الإصرار على أن تتم هذه الامتحانات إلكترونيًا عبر التابلت.



