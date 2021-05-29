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حبس المتهم بقتل شقيقه وإطلاق أعيرة نارية عليه بالعياط

السبت 29/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس شاب متهم بقتل شقيقه بإطلاق النار عليه بسبب خلافات أسرية بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجنى عليه، للوقوف على إصابته التى أودت بحياته.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه في العياط، بعد إطلاق النار عليه من سلاح غير مرخص.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب وشقيقه بينهما خلافات أسرية دفعت المتهم لقتله واطلاق النار عليه.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص قُتل على يد شقيقه، في منطقة العياط، بمحافظة الجيزة، وكتابة تقرير واف حول سبب الوفاة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقا بلاغا يفيد بمقتل شخص على يد شقيقه، بعد إطلاق النار عليه في منطقة العياط بالجيزة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة العياط على محل الواقعة لجمع الأدلة وسماع أقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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