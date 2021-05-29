Advertisements

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر

السبت 29/مايو/2021 - 01:26 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
Advertisements

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، إحباط هجوم وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل المليشيا الحوثية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

أخبار تهمك

السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كوناتي بعد الانضمام إلى ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

منذ ساعتين

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 21 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

منذ أقل من ساعة

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

منذ 40 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قبل وبعد.. 8 نصائح هامة بشأن تلقي لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

المؤتمر الصحفي للخدمات المتحدة يبدأ بدقيقة حداد على روح سمير غانم

عاجل- الكشف عن حجم إصابة قفشة أمام نهضة بركان

01:23 م

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

09:55 ص

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة (مستند)

12:03 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»