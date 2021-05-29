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وزير الموازنة الفرنسي: 220 مليار يورو عجز الموازنة المتوقع هذا العام

السبت 29/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
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توقع وزير الموازنة الفرنسي أوليفييه دوسو في تصريحات لوكالة AFP أن يصل العجز في الموازنة إلى حوالي 220 مليار يورو، أي 268.16 مليار دولار، هذا العام نتيجة اتخاذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.
 
وقال الوزير إن التقدير المتوقع السابق كان 173.3 مليار يورو.
 
هذا وكانت صحيفة ليزيكو الفرنسية قد ذكرت أن الحكومة ستطرح على البرلمان خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو.
 
وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى معونات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو اتُخذت في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم والحانات وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة.


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