"الرعاية الصحية" تعلن نجاح 3 جراحات معقدة بمستشفى النصر ببورسعيد بتكنولوجيا عالمية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 3 عمليات لحالات حرجة ومعقدة بأمراض القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتي تعد أكبر صرح طبي بالمحافظة لعلاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العالمية.





وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة الأولى من العمليات الدقيقة والمتطورة التي أجرتها مستشفى النصر التخصصي، كانت لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا يعاني من ضيق شديد متكلس بالشريان التاجي الأيمن، بعد أن أجريت له جراحة قلب مفتوح منذ 15 سنة، وتم استخدام الشنيور الطبي لتوسيع الضيق، وتمت العملية بنجاح بالرغم من الصعوبة البالغة للحالة.





وأضافت الهيئة، أن الحالة الثانية هي عملية زراعة الصمام الأورطي لمسنة تبلغ من العمر 78 عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، وتمت العملية بنجاح بعد أن كانت تعاني من تعب شديد وضيق بالتنفس وآلام بالصدر ونوبات إغماء، وتم إقرار علاج المريضة بعملية زراعة الصمام نظرًا لتقدم عمرها والضعف العام لحالتها الصحية، وتم إجراء العملية بتقنية التافي العالمية التي يتم بها تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة.





واستكملت، أن الحالة الثالثة لمريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، تعاني من قصور شديد بالشرايين التاجية للقلب وانسداد تام مزمن بالشريان التاجي الأيمن، إضافة إلى انسداد مزمن بالشريان التاجي الدائري الملنف وضيق شديد بالشريان الأمامي، ولها بنت مريضة من ذوي القدرات الخاصة، ولا تستطيع التغيب عنها لفترة طويلة، فتم علاجها على وجه السرعة عن طريق توسيع للشرايين بالبالونات العادية والدوائية إلى جانب تركيب دعامات دوائية لها باستخدام أحدث التقنيات العالمية بنجاح، واستطاعت الخروج من المستشفى في أقل من 24 ساعة لتعود إلى بيتها وابنتها التي تحتاج إلى رعايتها.





وتابعت الهيئة: أنه قام بإجراء العمليات للمرضى الثلاثة في يوم واحد، فريق من أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية، يضم، أ.د. طارق رشيد أستاذ القلب والقسطرة وخبير حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي، د. ياسر صادق استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية، د. أمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر، د. أحمد شبل استشاري القلب والقساطر التداخلية، د. محمد علم الدين استشاري القلب والقسطرة العلاجية، د. محمد لبيب استشاري جراحة الأوعية الدموية، وأخصائيي علاج أمراض القلب والأوعية الدموية د. معتز سلامة ود. محمد عطا، أخصائي علاج أمراض القلب والقسطرة العلاجية د. مصطفى رفعت، ود. أحمد عبد الرؤوف أخصائي التخدير بالمستشفى.





ومن جانبه أكد الدكتور طارق رشيد، أن ما يحدث في قسم القلب بمستشفى النصر إنجاز يتفوق على النسب العالمية خاصة في مجال القساطر التداخلية، منوهًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل في الفترة الحالية على توثيق تلك الأرقام بصورة علمية بحثية على المستوى العالمي لتوضيح الإنجاز الكبير الذي يحدث في جراحات القلب بالهيئة.





كما أشار الدكتور ياسر صادق، أن مصر أصبح لديها كفاءات بشرية، ولديها تقنيات وأجهزة تمكن من إجراء أصعب العمليات الدقيقة في مجال القلب، والتي من بينها عملية التافي، وذلك بمعايير عالمية تضاهي وتتفوق على الأرقام العالمية في المجال.





ولفتت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن ما قدمته مستشفى النصر التابعة للهيئة ببورسعيد، هو استمرار لما تقدمه من رعاية وخدمات طبية فائقة للمرضى، مؤكدة أن المستشفى صرح طبي كبير لعلاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العالمية، كما تتوافر بها أهم الخدمات الطبية والعلاجية الأخرى كخدمات علاج مرضى الأورام والغسيل الكلوي للأطفال والقساطر القلبية والمخية وغيرها من الخدمات التي تتوافر لأول مرة داخل نطاق المحافظة منذ تشغيل المستشفى، علاوة على أنها تضم الكوادر الطبية والإدارية المدعمة بالخبرات والمهارات بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز للمتعاملين.



