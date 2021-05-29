خريطة إصابات الفطر الأسود في محافظات مصر



رفعت وزارة الصحة، حالة الطوارئ في جميع المحافظات، لاستقبال أي حالات مصابة بمرض الفطر الأسود، وتوفير المستلزمات الطبية، كإجراء احترازي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد عن إصابات مرض الفطر الأسود في محافظات مصر.



الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية بشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الفطر الأسود موجود وليس جديد، ولا تربطه علاقة بفيروس كورونا ولا يجوز الربط بينه وبين الفيروس.



المنصورة

استقبلت مستشفيات جامعة المنصورة، 4 حالات مصابة بفطريات بينها الفطر الأسود لحالات مصابة بأمراض مزمنة، وتم حجزهم جميعا في قسم الأنف والأذن الحنجرة تحت العلاج وحالتهم مستقرة.



مطروح

كما قررت السلطات المصرية تجهيز غرف عزل للمصابين في مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح شمال البلاد، وهو نفس المستشفى الذي استخدم لمصابي كورونا سابقًا، حيث تم اتخاذ القرار كإجراء احترازي، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.



الغربية

ورفعت مستشفيات محافظة الغربية، حالة الطوارئ لاستقبال أي مواطن مصاب بمرض الفطر الأسود، بعد ظهور أول حالة بالمحافظة في إحدى قرى المحلة، إلى جانب استقبال أحد المستشفيات الخاصة نحو 5 حالات مصابة بالفطر الأسود وإجراء عمليات جراحية.



يعتبر الفطر الأسود عبارة عن فطريات نادرة تؤثر على أصحاب المناعة الضعيفة، وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة، ويسمى "مرض انتهازي"، يهاجم الفك والعين ويهدد بالوفاة.



تتمثل أعراضه في الحمى، السعال، تورم في جانب الوجه، الصداع، احتقان في الجيوب الأنفية، نزيف بالجهاز الهضمي، وجلطات، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمي.



وظهرت إصابات عديدة بمرض الفطر الأسود أو "الفطر العفني" في دولة الهند مؤخرًا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ "الفطر الأسود" على خلفية فيروس كورونا تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.