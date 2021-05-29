بعد "المكسب بتاعنا"..محمد رمضان يطرح أغنية جديدة الأربعاء المُقبل





أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح لأغنية جديدة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما طرح يوم الخميس الماضي أغنية "المكسب بتاعنا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



نشر محمد رمضان مقطع فيديو له قال فيه:"أغنيتي الجديدة المكسب بتاعنا إهداء للنادي الأهلي، لفوزه بالسوبر الإفريقي وحظ سعيد المرة القادمة لبلدي الثاني المغرب".



وتابع محمد رمضان قائلاً:" وبالمناسبة السعيدة هسمعكم جزء من الأغنية الجاية، إن شاء الله الأربع الجاي على قناتي على يوتيوب".



وتعاون الفنان محمد رمضان في أغنية "المكسب بتاعنا" مع المطرب المغربي "ريداون"، وهي من كلمات وإخراج حامد الضاهر، انتاج محمد حمود، شريف حماد.