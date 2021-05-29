فايلر يقدم التهنئة إلى النادي الأهلي على التتويج بلقب السوبر الإفريقي

أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.





ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.





وقدم السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، التهنئة إلى ناديه السابق ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على التتويج ومباركة موسيماني على لقبه التاريخي مع القلعة الحمراء.





وكان فايلر تولى مسئولية النادي الأهلي بالفترة السابقة، قبل رحيله عن الفريق بسبب ظروف أسرية، وتولى بعده موسيماني القيادة الفنية حتى الآن.