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عاجل..المتحدة تعلن عن إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعين

السبت 29/مايو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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شهد المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي بدأ قبل قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، الإعلان عن سلسلة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية على كافة المستويات.

الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، أما جائزة تأليف دراما الطفل فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.

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